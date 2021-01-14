ЄСПЛ відмовився розглядати питання анексії Криму і пояснив чому

Фото: окупація Криму (news pn)

Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) у справі України проти Росії не буде розглядати питання анексії Криму. Суд у Страсбурзі визнав, що неправомочний виносити такі рішення.

Про це йдеться в проміжному рішенні, опублікованому на сайті ЄСПЛ.

В документі йдеться, що суд визначив масштаб розглянутого питання і постановив, що розгляд питання адміністративної практики порушення прав людини з боку Росії в Криму в період з 27 лютого 2014 по 26 серпня 2015 року є допустимим. На відміну від питання анексії півострова.

"Суд вважає себе неправомочним виносити рішення про те, чи була анексія Криму за російським законодавством законною з точки зору міжнародного права", - зазначили в ЄСПЛ.

Нагадаємо, ЄСПЛ у цій справі визнав, що Росія встановила контроль над Кримом до "референдуму", а саме з 27 лютого 2014 року.

Крім того, РБК-Україна розбиралося, які скарги української сторони були відхилені Європейським судом, а які продовжать розглядати по суті.