ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Ще в одній області обмежили рух на автотрасах через хуртовини

Новость на русском → Субота 13 лютого 2021 17:18
Ще в одній області обмежили рух на автотрасах через хуртовини Фото: зимаі (facebook.com/patrolpolice.gov.ua)
Автор: Олександр Білоус

У Вінницькій області на усіх автодорогах загального користування вводиться обмеження руху транспортних засобів загального користування та великогабаритного автотранспорту. Обмеження вводяться у зв'язку з сильними поривами вітру та утворенням переметів.

Про це йдеться в повідомленні Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Як зазначається в повідомленні, обмеження руху великовагового та великогабаритного автотранспорту діють

  • Волинська область - на а/д Т-18-02 Маюничі-Шклинь (ділянка Торчин-Шклинь), Т-03-02 Піща-Козин (ділянка Володимир-Волинський-Павлівка) та Т-03-05 Нововолинськ-Локачі (ділянка Павлівка-Локачі).
  • Івано-Франківська область - на а/д Р-24 Татарів-Камянець-Подільський (ділянка м. Коломия – м. Городенка) та Р-20 Снятин-Тязів (ділянка м. Снятин – м. Городенка).

За інформацією ДСНС, станом на 16 годину спостерігається місцями невеликий сніг у Дніпропетровській, Донецькій, Київській, Кіровоградській, Луганській, Харківській, Хмельницькій, Черкаській та Чернігівській областях.

Нагадаємо, 13 лютого, у Рівненській області на автодорогах державного значення вводиться обмеження руху усіх транспортних засобів крім спеціалізованої техніки. Заборона вводиться у зв'язку з сильними поривами вітру та утворенням переметів.

За прогнозом Укргідрометцентру, антициклон принесе в Україну сильне похолодання. Найсильніші морози очікуються 15-18 лютого, коли нічна температура впаде до 18-24 градусів, на півночі до 26-27 градусів морозу.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Надзвичайні події Вінниця снег
NEWS
Стріляли з гранатометів: бойовики двічі порушували "тишу" на Донбасі
Стріляли з гранатометів: бойовики двічі порушували "тишу" на Донбасі
DAILY
Градус змін: як глобальне потепління впливає на Україну та світ
Анастасія Рокитнаредактор стрічки новин Градус змін: як глобальне потепління впливає на Україну та світ