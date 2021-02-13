Ще в одній області обмежили рух на автотрасах через хуртовини

У Вінницькій області на усіх автодорогах загального користування вводиться обмеження руху транспортних засобів загального користування та великогабаритного автотранспорту. Обмеження вводяться у зв'язку з сильними поривами вітру та утворенням переметів.

Про це йдеться в повідомленні Державної служби з надзвичайних ситуацій .

За інформацією ДСНС, станом на 16 годину спостерігається місцями невеликий сніг у Дніпропетровській, Донецькій, Київській, Кіровоградській, Луганській, Харківській, Хмельницькій, Черкаській та Чернігівській областях.

Як зазначається в повідомленні, обмеження руху великовагового та великогабаритного автотранспорту діють

Нагадаємо, 13 лютого, у Рівненській області на автодорогах державного значення вводиться обмеження руху усіх транспортних засобів крім спеціалізованої техніки. Заборона вводиться у зв'язку з сильними поривами вітру та утворенням переметів.

За прогнозом Укргідрометцентру, антициклон принесе в Україну сильне похолодання. Найсильніші морози очікуються 15-18 лютого, коли нічна температура впаде до 18-24 градусів, на півночі до 26-27 градусів морозу.