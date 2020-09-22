Ще одна портфельна компанія інвестфонду Хомутинніка стала "єдинорогом"

Фото: Віталій Хомутиннік (з відкритих джерел)

Вартість стартапу Playco сьогодні оцінюється в 1 млрд доларів

Новий стартап в області мобільних ігор Playco залучив 100 млн доларів за підсумками раунду фінансування, і став "єдинорогом". Вартість компанії сьогодні оцінюється в 1 млрд доларів.

Про це повідомляє інтернет-видання про стартапи Techcrunch.

Одним з інвесторів Playco став Cascade Investment Fund, власником якого є Віталій Хомутиннік.

Сам Хомутиннік на своїй сторінці в LinkedIn написав, що "ще одна наша портфельна компанія стала єдинорогом".

Playco - стартап, орієнтований на створення ігор, в які можна грати без їх завантаження, а запускати по посиланню і на будь-якій платформі.

Сьогодні засновники компанії націлені на такі платформи як Google Play Instant, iOS App Clips, Facebook Instant Games і Snapchat Minis.

Основним інвестором Playco виступив великий американський венчурний фонд Sequoia Capital, а також інші іноземні фонди, серед яких - Sozo Ventures, Raymond Tonsing's Caffeinated Capital, Keisuke Honda's KSK Angel Fund, Taizo Son's Mistletoe Singapore, Digital Garage, Will Лауреатом s Dreamers, Makers Fund.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ще одна портфельна компанія інвестфонду Хомутинніка вже ставала "єдинорогом".

Торік берлінський іншуртех-стартап Wefox Group в результаті чергового раунду фінансування залучив 110 млн доларів і його вартість зросла до 1,65 млрд доларів.