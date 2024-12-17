В ЕС заявили, что не профинансируют достройку Хмельницкой АЭС и напомнили о наблюдательном совете "Энергоатома"

Законопроект о достройке энергоблоков Хмельницкой АЭС за счет западных доноров, который парламент планирует рассмотреть утром во вторник, 17 декабря, разрабатывался без консультаций с ЕС, хотя власти Украины имеют суверенное право на воплощение проекта.

Об этом заявила посол ЕС в Украине Катарина Матернова, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Европейскую правду ".

Речь идет о правительственном законопроекте №11146 "о размещении, проектировании и строительстве энергоблоков № 3 и № 4 Хмельницкой атомной электрической станции", зарегистрированном еще в апреле 2024 года.

Ранее этот проект вызвал споры в обществе и депутатском корпусе. Но, как утверждают народные депутаты, во вторник 17 декабря он поставлен первым номером в повестке дня заседания Верховной Рады.

Глава дипмиссии ЕС в Украине в комментарии "ЕвроПравде" в понедельник подчеркнула, что структуры Евросоюза не были привлечены к подготовке этой законодательной инициативы.

"Мы не принимали участия в подготовке этого законопроекта. Но это решение полностью в компетенции украинской власти - будет ли Украина строить АЭС или нет", - заявила она.

Стоит заметить, что правительство рассчитывает использовать средства доноров на достройку АЭС. Катарина Матернова отметила, что ЕС не будет принимать в этом участия.

"Евросоюз не финансирует развитие ядерных электростанций, в частности из-за того, что в ЕС есть разные позиции по ядерной энергетике", - пояснила она.

Дипломат одновременно подчеркнула, что зато у ЕС есть другие ожидания от власти Украины в контексте деятельности "Энергоатома". Она обратила внимание на то, что Украина добровольно взяла на себя обязательства привести наблюдательный совет "Энергоатома" в соответствие со стандартами ОЭСР, что требует наличия у этой государственной компании независимого наблюдательного совета.

"Я хочу подчеркнуть, что мы что мы очень заинтересованы в формировании наблюдательного совета "Энергоатома". И мы в G7 на прошлой неделе направили письмо об этом премьер-министру", - сказала посол ЕС.