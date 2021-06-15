ЄС разом з США розпочнуть боротьбу зі змінами клімату

Євросоюз та Сполучені Штати Америки прийняли рішення об’єднати сили для боротьби зі змінами клімату, деградацією зовнішньої середи й втратою біорізноманіття. Нова координаційна робоча група має прискорити розв'язання проблеми на національному рівні.

Про це повідомила Єврокомісія на сторінці у Twitter.

Відповідно до підсумків Брюссельського саміту, ЄС та США виділятиме бідним країнам близько 100 млрд щорічно для подальшої підтримки біорізноманіття. Також, велися обговорення щодо встановлення тарифів на викиди вуглецю в атмосферу.

Зокрема, Євросоюз та Америка прийняли рішення підписати основний пакт про трансатлантичні відносини й домовились просувати боротьбу з екологічними проблемами у всьому світі.

Варто відзначити, що США та Європейський Союз посідають друге та третє місце відповідно у рейтингу суверенних країн або територій за величиною викидів вуглекислого газу. Втім, ЄС, зі свого боку, обіцяє зменшити викиди на 55% до початку 2030 року.