ЄС посилив захист інформаторів у резонансних справах

Фото: засідання Ради ЄС (twitter.com eu2019b)

Нові правила гарантують високий рівень правового захисту від переслідувань

Рада ЄС ухвалила рішення щодо підвищення захисту активних громадян, які викривають важливу та соціально значущу інформацію. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на сайт Європейської ради.

Нові правила гарантують високий рівень правового захисту від переслідувань та зобов’язують національні правоохоронні органи країн ЄС адекватно інформувати широку громадськість щодо того, як поводитися з такими людьми.

Інформатор, який має суспільно-важливу інформацію, повинен від початку використати інформаційні канали в межах власної організації та спробувати вирішити проблему на місці, перед тим як звертатися до зовнішніх інституцій. Разом з цим викривачі можуть звертатися до таких зовнішніх органів або навіть доводити інформацію до широкої громадськості у окремих випадках, наприклад, якщо інформація містить елементи небезпеки для громадських інтересів або громадян.

Пропозиції до нового законодавства також визначають для установ і організацій терміни реагування на сигнали від викривачів. Вони мають відповісти або здійснити відповідні заходи не пізніш ніж за три місяці після отримання такого сигналу, з можливістю продовження цього терміну до 6 місяців в окремих та особливо складних випадках.

Згадана система захисту викривачів буде застосовуватися у широкому спектрі установ і організацій, які мають справу з такими сферами, як державні закупівлі, фінансові послуги, запобігання відмиванню грошей, система охорони здоров’я та інші сфери.

Нагадаємо, Європейська комісія запропонувала значно посилити механізми контролю та перевірки даних у рамках шенгенської візової системи.