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ЄС розширив список офшорних зон

Новини » Політика    12.03.2019 - 16:57
ЄС розширив список офшорних зон
Ілюстративне фото (m minval az)

У список потрапили 10 країн

Міністри країн ЄС схвалили рішення розширити "чорний список" офшорів. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу сообщеии Єврокомісії.

Відзначимо, що в список потрапили Аруба, Барбадос, Беліз, Бермудські острови, Фіджі, Маршаллові Острови, Оман, Об'єднані Арабські Емірати (ОАЕ), Вануату, Домініканська республіка. До цього у "чорному списку" були п'ять територій: Американське Самоа, Гуам, Самоа, Тринідад і Тобаго, а також Американські Віргінські Острови.

Розширення "чорного списку" офшорів, які не розкривають бенефіціарів або тих, хто утаємничують податкову інформацію, стало найбільшим його переглядом з моменту створення в грудні 2017 року. Держави та території з "чорного списку" офшорів піддаються більше строгому контролю за операціями з ЄС. Юрисдикції, що потрапили в "чорний список", можуть бути виключені з нього, якщо зобов'язуються провести реформи і змінити правила, що сприяють ухиленню від сплати податків. У цьому випадку вони переходять у так званий сірий список ЄС.

Нагадаємо, 13 березня 2018 року Євросоюз змінив склад так званого "чорного списку" офшорів, в який включаються держави, які не співпрацюють з Євросоюзом у податковій сфері належним чином. Рада ЄС виключила Бахрейн, Маршаллові острова Сент-Люсія з переліку і додала туди Багамські острови, Сент-Кітс і Невіс та Американські Віргінські острови.

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