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ЄС прокоментував вихід США з ракетного договору з РФ

Новини » Політика    01.02.2019 - 16:04
ЄС прокоментував вихід США з ракетного договору з РФ
Фото: Федеріка Могерини (flickr.com/european_parliament)

Федеріка Могеріні закликала США і РФ дотримуватися договору

Міністри закордонних справ країн Європейського союзу висловили стурбованість з приводу можливого розповсюдження ядерної зброї після виходу Сполучених Штатів Америки з Договору про ракети. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на AP.

Глава зовнішньополітичного відомства ЄС Федеріка Могеріні закликала США і РФ дотримуватися договору.

"Те, що ми безумовно не хочемо бачити, - це те, що наш континент знову стає полем битви або місцем, де стикаються дві наддержави. Це відноситься до далекої історії", - сказала Могеріні.

Нагадаємо, держсекретар США Майк Помео заявив, що США припиняють участь в Договорі про ракети середньої і меншої дальності (РСМД) з 2 лютого.

Таке рішення було прийнято після провальних переговорів між заступником міністра закордонних справ РФ Сергієм Рябковим з заступником держсекретаря США Андреа Томпсон.

Після цього заступник голови МЗС РФ Сергій Рябков прокоментував наміри США вийти з Договору про ракети середньої та малої дальності і заявив, що "гра вже відіграна".

РБК-Україна писало, що США заявили про розгортання Росією додаткових ракет. Росія розмістила додаткове число ракет 9М729, які порушують Договор про ракети.

Помпео: США припиняють участь у ракетному договорі з РФ США заявили про розгортання Росією додаткових ракет
Новини України ЕвросоюзСполучені Штати АмерикиРосійська Федераціяракета
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