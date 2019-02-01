ЄС прокоментував вихід США з ракетного договору з РФ

Фото: Федеріка Могерини (flickr.com/european_parliament)

Федеріка Могеріні закликала США і РФ дотримуватися договору

Міністри закордонних справ країн Європейського союзу висловили стурбованість з приводу можливого розповсюдження ядерної зброї після виходу Сполучених Штатів Америки з Договору про ракети. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на AP.

Глава зовнішньополітичного відомства ЄС Федеріка Могеріні закликала США і РФ дотримуватися договору.

"Те, що ми безумовно не хочемо бачити, - це те, що наш континент знову стає полем битви або місцем, де стикаються дві наддержави. Це відноситься до далекої історії", - сказала Могеріні.

Нагадаємо, держ секретар США Майк Помео заявив, що США припиняють участь в Договорі про ракети середньої і меншої дальності (РСМД) з 2 лютого.

Таке рішення було прийнято після провальних переговорів між заступником міністра закордонних справ РФ Сергієм Рябковим з заступником держсекретаря США Андреа Томпсон.

Після цього заступник голови МЗС РФ Сергій Рябков прокоментував наміри США вийти з Договору про ракети середньої та малої дальності і заявив, що "гра вже відіграна".

РБК-Україна писало, що США заявили про розгортання Росією додаткових ракет. Росія розмістила додаткове число ракет 9М729, які порушують Договор про ракети.