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В ЄС підтримали ініціативу Кабміну вперше за 4 року підвищити тарифи на струм для населення

Брюссель, Четвер 03 грудня 2020 20:27
В ЄС підтримали ініціативу Кабміну вперше за 4 року підвищити тарифи на струм для населення
Фото: прапори ЄС (flick com)
Автор: РБК-Україна

Європейська комісія заявила, що занижені тарифи на електроенергію для населення, які не покривають витрат на її виробництво і доставку, несуть загрозу для стабільного стану енергосистеми України.

Про це йдеться в оприлюдненому 27 листопада звіті стану виконання договору про Асоціацію України і ЄС.

"Більше немає впевненості у фінансовій стійкості державних компаній "Укренерго" і "Енергоатом", які беруть на себе найбільше навантаження для покриття збитків за постачання електроенергії для населення за ціною нижче собівартості", - йдеться у звіті.

Саме ці компанії зазнають найбільших втрат через існуюче на українському ринку крос-субсидування.

Раніше ідею українського уряду наблизити побутові тарифи на електроенергію до ринкової обґрунтованого рівня підтримав Секретаріат Енергетичного співтовариства ЄС.

Нагадаємо, тарифи на електроенергію для населення не переглядалися з березня 2017 р. Вони становлять 0,9 грн /кВт.годину на перші 100 кВт і 1,68 грн / кВт.годину на решті обсяг місячного споживання, більш ніж в 4 рази менше, ніж середній тариф в Європі.

За даними Міністерства енергетики, тариф для населення в грудні 2020 року навіть не буде покривати витрати на доставку електроенергії від електростанцій до кінцевих споживачів.

Щорічні дотації через занижені тарифи на електроенергію для населення досягли 65-70 млрд грн.

За словами експертів, від рішення уряду за тарифами залежатиме подальша фінансова підтримка України від МВФ.

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