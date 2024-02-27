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В Греции подсчитали, сколько российских активов может получить ЕС для помощи Украине

Греція, Вторник 27 февраля 2024 00:18
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В Греции подсчитали, сколько российских активов может получить ЕС для помощи Украине Фото: ЕС сможет распоряжаться российскими активами для поддержки Украины (Getty Images)
Автор: RBC.UA

Специальный представитель Греции по Украине Спиридон Ламбридис заявил, что Европейский союз одобрит проект использования доходов от российских активов на своей территории и направит их в поддержку Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AFP.

По словам дипломата, это приближает ЕС к согласованию более тонкого подхода к изъятию доходов от российских государственных и частных активов для создания фонда помощи Украине.

Он считает, что этот процесс может длиться несколько месяцев. Ламбридис оценивает, что с помощью такого механизма ЕС можно собрать от 50 до 60 млрд евро.

"Хотя это и мелочь, но это по крайней мере шаг к тому, чтобы показать россиянам: посмотрите, что вы натворили", - добавил Ламбридис.

Дипломат выступил против решения конфисковать российские активы, ведь это противоречит международному праву и конфискации западных активов в России. Однако он уверен, что в случае конфликта в международных судах по использованию российских активов они все же выиграют.

Напомним, в канун второй годовщины полномасштабного российского вторжения и 10-й годовщины противостояния украинского народа агрессии РФ, Верховная Рада обратилась к международному сообществу.

Кроме того, глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк отметила, что мы требуем безусловного соблюдения санкций против российской федерации с целью прекращения ее вооруженной агрессии против Украины, ведь этот удар "позволит сохранить жизнь людей и их жилищ".

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