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ЄС схвалив стратегію зі скорочення викидів парникових газів

Новини » Політика     05.03.2020 - 19:13
ЄС схвалив стратегію зі скорочення викидів парникових газів
Ілюстративне фото (flickr.com eeas)

Надалі стратегію направлять в Рамкову конвенцію ООН про зміну клімату

Рада Європейського союзу під час засідання 5 березня схвалила довгострокову стратегію розвитку з урахуванням зниження рівня викидів парникових газів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання Ради ЄС в Twitter.

Повідомляється, що в схваленій стратегії йдеться про прихильність Європейського союзу та його членів Паризькій кліматичній угоді та її довгостроковим цілям. Також стратегія передбачає схвалення Радою ЄС мети досягнення кліматично нейтрального Євросоюзу до 2050 року.

"Узгоджуючи й здійснюючи амбітні соціальні та економічні перетворення, Євросоюз та його держави-члени прагнуть надихнути глобальні кліматичні дії й продемонструвати, що перехід до кліматичної нейтральності не тільки необхідний, але й здійсненний та бажаний", - заявили в Раді ЄС.

Крім того, члени ЄС повинні також підготувати власні національні стратегії до кінця 2020 року, які будуть представлені в Рамковій конвенції ООН про зміну клімату відповідно до Паризької кліматичної угоди.

Зазначається, що тепер схвалена стратегія буде направлена у Рамкову конвенцію ООН про зміну клімату, адже це передбачено Паризькою кліматичною угодою.

Нагадаємо, раніше Кабінет міністрів України створив міжвідомчу робочу групу щодо подолання наслідків зміни клімату. Група буде напрацьовувати порядок денний для зменшення рівня викидів в рамках Паризької угоди.

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