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В ЄС оголосили тендер на закупівлю ліків від СOVID-19 на випадок другої хвилі, - Reuters

Брюссель, Середа 15 липня 2020 10:28
В ЄС оголосили тендер на закупівлю ліків від СOVID-19 на випадок другої хвилі, - Reuters
Ілюстративное фото з відкритих джерел)
Автор: РБК-Україна

Об'єднаний тендер проходить на поставку 24 ліків для інтенсивної терапії пацієнтів з COVID-19

Європейський Союз оголосив об'єднаний тендер на поставку 24 ліків для інтенсивної терапії пацієнтів з COVID-19. Рішення провести тендер пов'язано з побоюваннями початку другої хвилі епідемії і ризиком дефіциту ліків для інтенсивної терапії.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на чиновника ЄС.

Як відзначає видання, в країнах ЄС існує брак анальгетиків, антибіотиків, м'язових релаксантів, знеболюючих і реанімаційних препаратів.

Ці препарати в основному використовуються для лікування критично хворих пацієнтів з COVID-19, які потребують седації для інтубації.

Також Reuters посилається на внутрішній документ ЄК, згідно з яким вже за станом на квітень країни-члени Євросоюзу мали нестачу близько 100 найменувань лікарських засобів для лікування коронавирусної хвороби.

Серед тих, які відсутні або схильні до ризику дефіциту у великій кількості були анальгетики парацетамолу; анестетики фентаніл, мідазолам і профопол; реанімаційні препарати добутамін і норадреналін; міорелаксанти цизатракурій і рокуроній; антибіотики піперацилін, азитроміцин і амоксицилін.

Нагадаємо, з квітня по липень український виробник ліків "Фармак" вже експортував до країн ЄС партію "Пропофолу" на суму понад 635 тис. доларів.

За даними медичних експертів, "Пропофол" використовується для індукції або підтримання наркозу, а також при штучній вентиляції легенів при лікуванні COVID-19.

Крім того, європейська сторона закупила "Пропофол" без його реєстрації в компетентному органі ЄС, що є обов'язковою умовою реалізації ліків в країнах Євросоюзу.

Як повідомлялося раніше, у 2019 році експорт продукції "Фармак" склав 22,6% від загального обсягу продажів компанії, компанія постачає препарати у 28 країн світу.

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