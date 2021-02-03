ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

ЄС обговорить ситуацію з Навальним на майбутній зустрічі глав МЗС

Брюссель, Середа 03 лютого 2021 17:58
ЄС обговорить ситуацію з Навальним на майбутній зустрічі глав МЗС
Фото: Жозеп Боррель (flickr.com / fotomaec)
Автор: Дмитро Левицький

Глава європейської дипломатії Жозеп Боррель засудив рішення суду Росії щодо вироку опозиціонеру Олексію Навальному. Цю ситуацію обговорять на майбутній зустрічі міністрів закордонних справ країн ЄС.

Про це йдеться в заяві дипломата на сайті Ради Європи.

"Європейський союз засуджує рішення російської влади засудити пана Навального і вважає його неприйнятним, оскільки воно має політичне підґрунтя і суперечить міжнародним зобов'язанням Росії в області прав людини", - наголосив Боррель.

За словами дипломата, глави МЗС країн ЄС обговорять наслідки вироку Навальному та можливі подальші дії Євросоюзу щодо Росії.

Зазначимо, згідно з інформацією Ради Європи, засідання міністрів закордонних справ ЄС має відбутися 22 лютого.

Нагадаємо, вчора російський суд відправив Навального у колонію загального режиму на 3,5 роки. Однак суд врахував час, який опозиціонер провів під арештом, тому сидіти йому залишилося 2,5 роки.

Як писало РБК-Україна, світ бурно відреагував на вирок Навальному, зокрема, рішення російського суду назвали "чистим цинізмом".

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України В світі ЕвросоюзРосійська ФедераціяНавальныйприговор

News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся