У ЄС назвали заворушення у Вашингтоні облогою демократії

Фото: Жозеп Боррель (Віталій Носач/РБК-Україна)

Голова зовнішньополітичної служби Євросоюзу засудив протест за підсумками президентських виборів у США. Жозеп Боррель закликав дотримуватися результатів.

Відповідну заяву опубліковано у його Twitter.

Він також назвав протести атакою на верховенство закону.

"На очах у всього світу американська демократія сьогодні опинилася в облозі. Це небачена атака на демократію США, її інститути та верховенство закону. Це не Америка. Результати виборів 3 листопада мають бути повністю дотримані", - написав він.

У середу, 6 січня, протестувальники зірвали засідання обох палат Конгресу, які повинні офіційно затвердити перемогу Джо Байдена на виборах президента США.

У ході протестів біля будівлі Капітолію у Вашингтоні постраждали кілька офіцерів. Один з них був доставлений в лікарню. Одна жінка отримала постріл в груди.

Трамп і кандидат від демократів Джо Байден, який переміг на виборах, закликали протестувальників розійтися.

Як повідомляло РБК-Україна, Трамп доручив ввести Національну гвардію в Вашингтон. Очікується, що найближчим часом до Капітолія прибуде майже дві тисячі солдатів.