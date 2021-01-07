ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

У ЄС назвали заворушення у Вашингтоні облогою демократії

Вашингтон, Четвер 07 січня 2021 01:12
У ЄС назвали заворушення у Вашингтоні облогою демократії
Фото: Жозеп Боррель (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Артур Родивилов

Голова зовнішньополітичної служби Євросоюзу засудив протест за підсумками президентських виборів у США. Жозеп Боррель закликав дотримуватися результатів.

Відповідну заяву опубліковано у його Twitter.

Він також назвав протести атакою на верховенство закону.

"На очах у всього світу американська демократія сьогодні опинилася в облозі. Це небачена атака на демократію США, її інститути та верховенство закону. Це не Америка. Результати виборів 3 листопада мають бути повністю дотримані", - написав він.

У середу, 6 січня, протестувальники зірвали засідання обох палат Конгресу, які повинні офіційно затвердити перемогу Джо Байдена на виборах президента США.

У ході протестів біля будівлі Капітолію у Вашингтоні постраждали кілька офіцерів. Один з них був доставлений в лікарню. Одна жінка отримала постріл в груди.

Трамп і кандидат від демократів Джо Байден, який переміг на виборах, закликали протестувальників розійтися.

Як повідомляло РБК-Україна, Трамп доручив ввести Національну гвардію в Вашингтон. Очікується, що найближчим часом до Капітолія прибуде майже дві тисячі солдатів.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України В світі штурмДональд Трампкапитолий

News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся