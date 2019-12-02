У "ЄС" наполягають на зустрічі Зеленського з лідерами фракцій ВР до нормандського саміту

Фото: Ірина Геращенко (eurosolidarity.org)

У "ЄС" хочуть обговорити з Зеленським ті "червоні лінії", які неприпустимо переходити

Президент України Володимир Зеленський має зустрітись з лідерами фракцій Верховної ради та поінформувати про переговорні позиції, які він представлятиме на нормандській зустрічі у Парижі. Таку вимогу озвучила співголова фракції "Європейська солідарність" Ірина Геращенко під час засідання погоджувальної ради, повідомляє прес-служба політсили.

"Сьогодні країну і експертне середовище найбільше турбує план - чи існує він взагалі, - з яким президент Зеленський поїде на нормандський формат у Парижі", - зауважила вона.

"В цьому контексті ми звертаємося до президента України з ініціативою напередодні поїздки зустрітися з лідерами парламентських фракцій для того, щоб ми разом обговорили ті "червоні лінії", які неприпустимо переходити, в тому числі і в парламенті", - наголосила Геращенко.

Вона підкреслила, що фракція "Європейська солідарність" твердо наголошує на виключно тимчасовому статусі здійснення місцевого самоврядування за особливим порядком у тимчасово окупованих районах Донецької та Луганської областей.

"Наша політична сила ніколи не підтримає жодного законопроекту, де буде підтверджено постійний статус особливостей місцевого самоврядування. Я хочу наголосити, що ми голосували тільки за тимчасовий статус", - наголосила політик.

"Ми ніколи не підтримаємо нічого, що буде працювати на федералізацію, на прямі переговори з бойовиками для того, щоб вивести Росію з-під санкцій і заморожування конфлікту", - заявила Геращенко.

"Дуже важливо, щоб напередодні цієї зустрічі президент знайшов час зустрітися з лідерами парламентських фракцій, які представляються суспільство", - ще раз підкреслила вона.