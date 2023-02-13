ЕС может принять десятый пакет санкций против России на следующей неделе, - журналист

Европейский Союз может принять десятый пакет санкций против Российской Федерации на следующей неделе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter брюссельского корреспондента "Радио Свобода" Рикарда Йозвяка.

Он отметил, что послы ЕС обсудят новый пакет санкций против России в среду, 15 февраля.

"Поскольку энергетические санкции не предусмотрены, этот пакет должен быть принят на следующей неделе", - написал журналист.

Напомним, издание Politico узнало, что ЕС готовит против России в новом пакете санкций.

К тому же, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен заявляла, что новый санкционный пакет будет нацелен против военной машины РФ.

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