ua en ru
Пт, 17 ноября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

ЕС может перенести решение о начале переговоров с Украиной о вступлении, - Reuters

Пятница 17 ноября 2023 19:31
UA EN RU
ЕС может перенести решение о начале переговоров с Украиной о вступлении, - Reuters Иллюстративное фото: ЕС может перенести решение о начале переговоров с Украиной о вступлении (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Европейский Союз может перенести принятие решения о начале переговоров с Украиной о вступлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Отметим, что решение о начале переговоров с Украиной планировалось быть принято в декабре этого года на саммите ЕС в Брюсселе.

"Я думаю, что некоторые воспользуются фразой: "Вернемся к этому вопросу в марте", - заявил Reuters высокопоставленный чиновник.

При этом он заметил, что декабрьское решение о начале переговоров находится под угрозой.

Переговоры по вступлению Украины в ЕС

Напомним, на прошлой неделе Европейская комиссия обнародовала отчет о прогрессе Украины и других стран-претендентов на пути вступления в Евросоюз.

В частности, ведомство решило рекомендовать начать с Украиной вступительные переговоры, но с условием внедрения указанных в отчете реформ.

Для того чтобы переговоры начались, такое решение должны поддержать все лидеры стран-членов ЕС. Они рассмотрят этот вопрос на саммите, который состоится 14 декабря.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вступление в ЕС
NEWS
Ситуация на фронте и производство оружия: Зеленский провел важную Ставку
Ситуация на фронте и производство оружия: Зеленский провел важную Ставку
DAILY
Генсек МИД Эстонии Йонатан Всевиов: Мы не имеем права уставать от войны
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Генсек МИД Эстонии Йонатан Всевиов: Мы не имеем права уставать от войны