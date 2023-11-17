ЕС может перенести решение о начале переговоров с Украиной о вступлении, - Reuters

Европейский Союз может перенести принятие решения о начале переговоров с Украиной о вступлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Отметим, что решение о начале переговоров с Украиной планировалось быть принято в декабре этого года на саммите ЕС в Брюсселе.

"Я думаю, что некоторые воспользуются фразой: "Вернемся к этому вопросу в марте", - заявил Reuters высокопоставленный чиновник.

При этом он заметил, что декабрьское решение о начале переговоров находится под угрозой.

Переговоры по вступлению Украины в ЕС

Напомним, на прошлой неделе Европейская комиссия обнародовала отчет о прогрессе Украины и других стран-претендентов на пути вступления в Евросоюз.

В частности, ведомство решило рекомендовать начать с Украиной вступительные переговоры, но с условием внедрения указанных в отчете реформ.

Для того чтобы переговоры начались, такое решение должны поддержать все лидеры стран-членов ЕС. Они рассмотрят этот вопрос на саммите, который состоится 14 декабря.

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