ЕС минимально оштрафует Apple и Meta, чтобы не "гневить" Трампа, - FT

На следующей неделе ЕС планирует наложить штрафы на Apple и Meta в соответствии с законом о цифровых рынках. Наказание будет "минимальным", чтобы "не гневить" главу Белого дома Дональда Трампа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times .

По словам людей, знакомых с решением ЕС, Apple оштрафуют и обяжут пересмотреть правила App Store. В частности будет закрыто расследование, которое касалось дизайна экрана выбора веб-браузера.

Meta, в свою очередь, обяжут изменить модель "плати или соглашайся", которая заставляет пользователей давать согласие на отслеживание данных, или же платить за пользование продуктами компании без рекламы.

Компании могут оштрафовать на сумму до 10% от их глобального оборота, что составляет миллиарды долларов. В то же время Европейская комиссия желает, чтобы штрафы были гораздо ниже из-за того, что свод цифровых правил ЕС является относительно новым, а решения могут быть обжалованы в суде.

Как пишет FT, любые штрафы на американские технологические компании рискует вызвать реакцию со стороны Трампа, который называл наказание "формой налогообложения" и "вымогательством за рубежом".

Ожидается, что запланированные решения представят членам ЕС уже в пятницу. Объявление штрафов запланировано на следующую неделю, впрочем, срок может измениться.