В ЄС готові надати гумдопомогу через конфлікт в Карабасі, поки виділили 1 млн євро

Євросоюз уже виділив на надзвичайну допомогу у зв'язку з конфліктом в Нагірному Карабасі майже 1 млн євро. В ЄС готові забезпечити подальшу гуманітарну підтримку мирних жителів.
Про це пише DW.
Верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель провів переговори з міністрами закордонних справ Вірменії і Азербайджану Зограбу Мнацаканяну і Джейхуну Байрамову.
Боррель вказав обом сторонам на необхідність дотримуватися режиму припинення вогню. У цьому випадку це може стати першим кроком до всеосяжного та сталого врегулювання конфлікту шляхом переговорів.
Він також підкреслив важливість дотримання принципів міжнародного гуманітарного права та захисту культурної спадщини.
Раніше в Євросоюзі привітали припинення вогню в Нагірному Карабасі.
Нагадаємо, в ніч з понеділка на вівторок Пашинян заявив, що підписав "важке для свого народу рішення" про закінчення війни в Нагірному Карабасі.