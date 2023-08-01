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ЕС не доверяет заявлениям Кремля об ударах "украинских" дронов

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Брюссель, Вторник 01 августа 2023 15:01
ЕС не доверяет заявлениям Кремля об ударах "украинских" дронов Фото: Набила Массрали (ifp.news)
Автор: Александр Белоус

Кремль манипулирует любой информацией во время войны с Украиной. Поэтому в Брюсселе не доверяют заявлениям из Москвы об ударах "украинских" дронов.

Об этом заявила официальная представительница внешнеполитической службы ЕС Набила Массрали, сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

"У нас нет данных о происхождении (БПЛА - ред.), обстоятельствах и других деталей. И любые заявления РФ на этот счет вызывают очень мало доверия, поскольку Россия активно манипулирует любой информацией", -сказала она.

По ее словам, РФ не должна использовать атаки дронов как предлог "для дальнейшей эскалации своих непрекращающихся незаконных и варварских нападений на Украину и ее народ".

Россия должна "немедленно и безоговорочно" вывести свои войска, ставленников и военную технику из Украины, указала дипломат.

Атаки дронов на Москву

Напомним, высотное здание в деловом районе Москвы, в котором расположены три министерства правительства России, 1 августа второй раз за три дня было поражено беспилотником. Россия назвала это "террористической атакой" со стороны Украины.

Пострадавшее здание известно как "квартал IQ", в котором расположены министерство экономического развития, министерство цифровых технологий и министерство промышленности и торговли. Часть его стеклянного фасада была разрушена ударом.

Москва неоднократно подвергалась атакам беспилотников с начала мая, когда два беспилотника обстреляли крышу здания Кремлевского комплекса.

Хотя эти инциденты не привели к жертвам или серьезному ущербу, они вызвали всеобщее беспокойство и не согласуются с заявлениями Кремля о том, что российская "специальная военная операция" идет по плану.

"Действительно, угроза есть, это очевидно, но меры принимаются", - заявил журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, отказавшись от дальнейших комментариев.

Украина прямо не взяла на себя ответственность за удары.

Есть признаки того, что инциденты вызывают беспокойство у российского бизнеса. После того, как в воскресенье первый беспилотник врезался в "Москва-Сити", технологическая компания "Яндекс" разослала сотрудникам памятку, в которой просила их не находиться в офисе ночью и призывала их "быть осторожными".

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