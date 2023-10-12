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В Иерусалиме неизвестные обстреляли отделение полиции

Четверг 12 октября 2023 20:18
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В Иерусалиме неизвестные обстреляли отделение полиции Иллюстративное фото: в Иерусалиме неизвестные обстреляли отделение полиции (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Неизвестные устроили стрельбу и напали на отделение полиции в городе Иерусалим.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NEWSru.co.il.

По предварительным данным, правоохранительные органы получили сообщение об обстреле отделения полиции "Шалем" в Иерусалиме. Отделение полиции, подвергшееся нападению, находится рядом со Шхемскими воротами Старого города.

К месту происшествия уже направлены силы полиции, возглавляемые начальником полиции Иерусалимского округа.

По предварительным данным, полиция закрыла все входы в Старый город в Иерусалиме. Также известно о раненых, однако информация уточняется.

Что предшествовало

Напомним, на прошлой неделе боевики ХАМАС вторглись в населенные пункты Израиля. Они убивали и угоняли военных и местных жителей. Некоторые видео своих зверств террористы публиковали в соцсетях.

В ответ Израиль начал свою операцию против боевиков, военные ЦАХАЛ уже ударили по местам их дислокации в секторе Газа.

О том, что Министр обороны Израиля примет участие во встрече глав Минобороны стран НАТО, стало известно еще несколько дней назад.

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