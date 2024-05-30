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Ермак рассказал о методах, которыми РФ осуществляет экспансию против соседей

Четверг 30 мая 2024 15:33
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Ермак рассказал о методах, которыми РФ осуществляет экспансию против соседей Фото: руководитель Офиса президента Андрей Ермак (Getty Images)
Автор: Александр Мороз

Россия не ограничится своим насилием своими соседями. Целями станут все, кто выступает против ее экспансии. Об этом свидетельствуют гибридные атаки, совершенные против стран ЕС.

Об этом заявили бывший глава МИД Франции Жан-Ива Ле Дриан и глава Офиса президента Украины Андрей Ермак, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Figaro .

Отмечается, что Россия не ограничится в своем насилии своими соседями. Целями станут все, кто выступает против ее экспансии. Об этом свидетельствуют гибридные атаки, совершенные против стран ЕС, и, прежде всего, Франции, ставшей жертвой кибератак, организованных российским правительством. Это те же гибридные методы, которые сочетают кампании по дезинформации, хакерству и медиа-манипуляции, которые предшествовали агрессии против Украины, еще до аннексии Крыма.

"Уничтожение - вот о чем говорит и что делает Путин. Это не просто словесные угрозы, это действительно экзистенциальная угроза, которую Путин создает не только для Украины, но и для Европы", - говорится в материале.

По словам спикеров, именно в Украине Путин больше всего развернул замысел своей сокрушительной мощи. Именно в Украине мы должны остановить его, не вводя себя в заблуждение по поводу природы начатой им войны. Хищная, захватническая, направленная на реализацию националистических интересов, это война ради экспансии, которая не остановится на Украине.

Это война без ограничений, которая питается и объединяется со всем варварством мира, от Сирии до Ирана, с которыми Россия обменивается технологиями и оружием, разрабатывая общие средства обхода санкций и согласованные действия, направленные на дестабилизацию западного мира. объединяет Россию, Северную Корею и Иран, уже связывает европейский, ближневосточный и азиатский театры. и Ле Дриан.

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