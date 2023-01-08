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Ермак озвучил сценарий освобождения Украины

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Украина, Воскресенье 08 января 2023 12:39
Ермак озвучил сценарий освобождения Украины Фото: глава Офиса президента Андрей Ермак (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Украину устроит только поражение России в войне. Украинские военные будут сражаться до последнего, пока не вернут все территории, включая Донбасс и Крым.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Офиса президента Андрея Ермака.

"Только формула Зеленского. Добровольное или военное поражение России с возмещением за все преступления. Мы вернем все территории. Будет именно так", - написал он.

Как сообщалось, глава Офиса президента Андрей Ермак скептически относится к прогнозам об окончании войны в Украине весной. Он считает, что это вряд ли удастся.

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