Публичное сожжение флага Азербайджана, совершенное сотрудником общественного телевидения Армении Арамом Николяном, на церемонии открытия чемпионата Европы по тяжелой атлетике в Ереване 14 апреля, поддержало пророссийское лобби в Армении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AZfront .

В частности, член исполнительного органа пророссийской Республиканской партии Армении (РПА) Эдуард Шармазанов объявил Николяна "армянином чести". 16 апреля тот же политический деятель заявил, что акция Николяна была порывом коллективного армянина.

Акт вандализма поддержали также заместитель председателя СПА Армен Ашотян, депутат от пророссийской фракции парламента "Айастан" Гегам Манукян, декан факультета востоковедения Ереванского Госуниверситета и кандидат на выборах 2021 года от блока "Айастан" Рубен Мелконян, пророссийский. Они раскритиковали некоторых армянских политиков о западной ориентации, осудивших сожжение флага Азербайджана.

После задержания сотрудника общественного ТВ, его интересы представлял адвокат Александр Кочубаев. Следует напомнить, что в 2019 году он представлял интересы лидера блока "Айастан" Роберта Кочаряна в иске против мэрии Еревана. Кочарян - единственный из великих политиков Армении имеет личные отношения с Путиным, которые он публично описывал так: "Очень искренние, откровенные, прямые… я почувствовал какую-то химию между нами".

Представители блока "Айастан" также поддержали сжигавшего азербайджанский флаг Николяна. Более того, среди тех, кто его встречал после увольнения, единственным официальным лицом был депутат парламента от фракции "Аястан" Кристине Варданян.

Сожжение флага Азербайджана, поддержанное пророссийскими силами в Ереване, произошло на фоне кампании по сожжению флагов США, которую последние пять месяцев в разных странах проводят левые и проиранские организации, выступающие в поддержку агрессии РФ против Украины.

Напомним, что кампания по сожжению флагов была запущена в Салониках еще 17 ноября активистами Communist Party of Greece. Ранее представители этой партии выступали с нападками в адрес "реакционного киевского правительства и фашистских группировок в Украине".

3 января в Абудже флаг США сожгли члены проиранской Islamic Movement in Nigeria. 2 февраля "эстафету" подхватили активисты левой филиппинской организации Bagong Alyansang Makabayan (BAYAN).

21 февраля члены в Салониках прошли очередное сожжение американского флага. После полуторамесячного перерыва, 11 апреля аналогичную акцию провели представители филиппинской BAYAN, а 14-го числа (как раз в день сожжения азербайджанского флага в Ереване) флаг США жгли в Тегеране сторонники правящего режима.