В Ереване прогремел взрыв в университете: есть жертва
Взрыв прогремел в столице Армении утром 17 ноября. Это произошло в здании Ереванского государственного университета.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Oragir.News и Samshyan.
По данным СМИ, взрыв прогремел в здании химического факультета. Его слышали издалека.
После взрыва в университете вспыхнул пожар. На место инцидента прибыли шесть пожарно-спасательных подразделений. Полиция оцепила территорию. По предварительной информации, огонь уже потушили.
Армянские журналисты сообщают, что в здании университета обнаружили тело жрать. Также известно по меньшей мере о трех пострадавших. Их с ожогами госпитализировали.
Также пострадал сотрудник патрульной службы, он надышался дымом.
Фото: в Ереване раздался взрыв в университете (oragir.news)
Напомним, 15 ноября россияне заявили о якобы атаке на Тамбовский пороховой завод, который находится в Котовске. Там вспыхнул пожар.
Добавим, что это второй случай за последнюю неделю. 11 ноября на территории там тоже раздавались взрывы. Источники РБК-Украина заявляют, что за этой операцией стояли бойцы Главного управления разведки Минобороны.
Кроме того, сегодня в российском Волгограде загорелся пожар на заводе по производству радиаторов.
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