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В Ереване прогремел взрыв в университете: есть жертва

Ереван, Пятница 17 ноября 2023 09:44
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В Ереване прогремел взрыв в университете: есть жертва Фото: в Ереване раздался взрыв в университете (oragir.news)
Автор: Наталья Юрченко

Взрыв прогремел в столице Армении утром 17 ноября. Это произошло в здании Ереванского государственного университета.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Oragir.News и Samshyan.

По данным СМИ, взрыв прогремел в здании химического факультета. Его слышали издалека.

После взрыва в университете вспыхнул пожар. На место инцидента прибыли шесть пожарно-спасательных подразделений. Полиция оцепила территорию. По предварительной информации, огонь уже потушили.

Армянские журналисты сообщают, что в здании университета обнаружили тело жрать. Также известно по меньшей мере о трех пострадавших. Их с ожогами госпитализировали.

Также пострадал сотрудник патрульной службы, он надышался дымом.

Фото: в Ереване раздался взрыв в университете (oragir.news)

Напомним, 15 ноября россияне заявили о якобы атаке на Тамбовский пороховой завод, который находится в Котовске. Там вспыхнул пожар.

Добавим, что это второй случай за последнюю неделю. 11 ноября на территории там тоже раздавались взрывы. Источники РБК-Украина заявляют, что за этой операцией стояли бойцы Главного управления разведки Минобороны.

Кроме того, сегодня в российском Волгограде загорелся пожар на заводе по производству радиаторов.

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Взрыв Армения Ереван
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