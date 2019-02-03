Епіфаній розповів, хто приїде на церемонію його інтронізації

Фото: митрополит Епіфаній (РБК-Україна)

Участь у церемонії візьме президент Порошенко

На церемонії інтронізації предстоятеля Православної церкви України Епіфанія буде присутній почесний патріарх Філарет. Про це сообшіл митрополит Епіфаній в інтерв'ю "Радіо Свобода".

Крім того, як повідомили в прес-службі президента України, у неділю, 3 лютого, участь у літургії та чині інтронізації предстоятеля Православної церкви України в Софійському соборі в Києві прийме Петро Порошенко.

За словами Епіфанія, участь у церемонії такжепримет митрополит Гальський Еммануїл - на чолі делегації представників Вселенського патріархату.

"Будуть делегації з УПЦ Канади, УПЦ в Америці, будуть представники зі святої гори Афон", - сказав в інтерв'ю Епіфаній.

Однак, за його словами, архієреї кількох церков не зможуть приїхати, так як ще розглядають питання визнання автокефалії Української православної церкви.

"Це певна процедура, яку ми повинні пройти. Нам відомо, що є вже кілька церков, які розглядають це питання. Розглядають питання визнання автокефалії УПЦ. Це Елладська церква, це Кіпрська церква. Це питання розглядалося на Синоді і Болгарської церкви, і Грузинською. Зараз є багато охочих архієреїв з цих церков, які готові приїхати на інтронізації. Але, на жаль, є певна процедура, яка перешкоджає цьому", - пояснив Епіфаній.

Нагадаємо, 31 січня 2019 року, набув чинності закон, який регулює зміну підпорядкованості релігійних громад, зокрема, перехід у Православну церкву України (ПЦУ).