Енергоспівтовариство високо оцінило процес анбандлінгу в Україні, - АГРУ

Газовий вентиль (dtek.com)

23 листопада 2020 року опубліковано Річний звіт про впровадження реформ в енергетичній сфері, підготовлений Секретаріатом Енергетичного Співтовариства. В документі дана висока оцінка процесу перетворень в газовому секторі України.

Про це повідомляє Асоціація газового ринку України.

За словами директора Секретаріату Енергетичного співтовариства Янеза Копача за останній рік Україна зробила "ривок вперед" в газовій сфері. І одним із драйверів такого ривка став процес анбандлінгу, статус імплементації якого оцінений в 90% (зі 100% можливих).

У Річному звіті про впровадження реформ-2020 Секретаріату Енергоспівтовариства зазначено, що успіх анбандлінгу в Україні забезпечили такі чинники:

- поділ і сертифікація Оператора ГТС відповідно до норм Третього енергопакету;

- завершення юридичних, інформаційних та облікових процедур поділу у оператора систем зберігання, а також у операторів газорозподільних систем (ГРМ).

Асоціація газового ринку України відзначає, що всі оператори ГРМ - члени і партнери Асоціації - забезпечили повне юридичне розділення діяльності розподілу і постачання газу відповідно до норм Директиви 2009/73/EC і Закону України "Про ринок природного газу".

Завершено також розподіл облікових процедур операторів ГРМ із забезпеченням повної незалежності і публічного контролю обліку кожного виду діяльності - як за рахунок публікації звітності на сайтах компаній, так і щорічного незалежного аудиту фінансової звітності операторів ГРМ.

Повністю реалізований інформаційний розподіл постачальників і операторів ГРМ - починаючи від використання територіально відокремлених офісів з обмеженими правилами доступу, забезпечення конфіденційності інформації, до введення угод про нерозголошення інформації та інших гарантій конфіденційності.

"Раніше оператори ГРМ завершили функціональний розподіл діяльності з постачання і розподілу газу, який було забезпечено як за рахунок розподілу управління, так і за рахунок відділення ідентичності компаній з використанням окремих брендів, торгових марок, маркетингової політики та каналів комунікацій з клієнтами. І ця робота свого часу також отримала гідну оцінку Секретаріату Енергоспівтовариства", - повідомляють в АГРУ.

Всі дії з розділення операторів ГРМ знаходяться під контролем НКРЕКП (обов'язкова щорічна звітність за Програмою відповідності). Вичерпна інформація про них подається також в Секретаріат Енергетичного співтовариства для фахової та незалежної оцінки.