Энергосистема Украины работает с резервом мощности, отключения возможны в двух регионах

Во вторник, 21 марта, энергосистема продолжает работать без ограничений потребителей с резервом мощности. Продолжаются ремонты в Житомирской и Киевской областях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минэнерго .

Как отметил министр энергетики Герман Галущенко, генерация с запасом обеспечивает необходимые объемы мощности для нужд потребителей электроэнергии по всей стране.

В то же время продолжаются ремонтные работы на объектах сетевой инфраструктуры, пострадавшие в результате последнего массированного обстрела, сообщил он.

Потому возможны непродолжительные отключения электроэнергии в отдельных районах Житомирской и Киевской областей, добавил министр.