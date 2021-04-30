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Енергокомпанія голови НКРЕКП у 2020 змінила збиток прибутком

Новость на русском → Києва, П'ятниця 30 квітня 2021 09:53
Енергокомпанія голови НКРЕКП у 2020 змінила збиток прибутком Фото: Валерій Тарасюк (kmu.gov.ua)
Автор: РБК-Україна

Компанія "Трест Київелектромонтаж", акціонером якої є голова НКРЕКП Валерій Тарасюк, у 2020 році змінила збиток чистим прибутком в 1,6 млн грн.

Про це йдеться у звітності компанії, оприлюдненій на сайті Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку.

При цьому виручка енергокомпанії у 2020 році, у порівнянні з попереднім роком, скоротилася майже в 2 рази - до 55 млн грн.

Валовий прибуток за підсумком року склав майже 10 млн грн у порівнянні з валовим збитком 2 млн грн у 2019 році.

Станом на 31 грудня 2020 року, 9,16% компанії "Трест Київелектромонтаж" належало кіпрській Deelack Investments Limited, співвласником якої згідно з офіційною декларацією є голова НКРЕКП Валерій Тарасюк.

"Трест Київелектромонтаж" спеціалізується на наданні послуг зовнішнього освітлення і є одним з великих підрядників комунального підприємства "Київміськсвітло".

За останні роки компанія отримала держзамовлення на освітлення Києва на суму 132 млн грн, що стало предметом кримінального розслідування.

У 2020 році "Трест Київелектромонтаж" володіла ліцензією НКРЕКП на торгівлю електричною енергією, а також мала контракти з системним оператором "Укренерго", що підтверджується даними на сайті цієї держкомпанії.

Нагадаємо, влітку 2020 року НАЗК проводило антикорупційну перевірку Валерія Тарасюка на предмет конфлікту інтересів у зв'язку з наявністю у нього бізнесу, пов'язаного з ринком електроенергії.

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