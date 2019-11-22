Енергокомпанії просять Зеленського зупинити імпорт е/е з РФ

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Імпорт з РФ знищує енергетику і вугледобування, попередили енергокомпанії

Імпорт дешевої електроенергії з РФ та Білорусі знищує українську енергетичну та вугледобувну галузі та загрожує енергетичній незалежності країни і національній безпеці, його потрібно зупинити. Про це йдеться у зверненні керівників енергокомпаній до президента України Володимира Зеленського.

Енергетики відзначають, що демпінг імпортерів російської електроенергії на українському ринку призводить до штучного зниження ціни на струм, і вітчизняні енергопідприємства вимушено зупиняються через нездатність конкурувати.

"З жовтня по листопад 2019 році в Україні з РФ і Білорусі було імпортовано близько 600 млн кВт-год. Імпорт електроенергії призвів до вимушеної зупинки частини енергоблоків українських ТЕС. Через дешевий газ (74 дол/м3 в РФ, 127 дол/м3 в Білорусі – теж з РФ) імпортери мають можливість поставляти в Україну електроенергію за демпінговими цінами. Саме тому в окремі дні ціна електроенергії на ринку на добу вперед знижувалася до 91 коп/кВт-год. Оскільки українські ТЕС і ТЕЦ платять ринкові ціни вугілля та газ, вони не можуть конкурувати з демпінгом", – повідомляють автори звернення.

Вони відзначили, що в результаті НЕК "Укренерго" в листопаді поточного року перевело всі ТЕС на роботу нижче мінімального складу обладнання (по одному блоку або корпусу на станції), частина працівників на Луганській та Криворізькій ТЕС була переведена на простій, чого ніколи не траплялося під час осінньо-зимового періоду за всю історію української енергетики. А з 22 листопада 2019 року на невизначений термін у простій виходять ще 5 ТЕС з 4 тисячами працівників. У свою чергу, простий ТЕС негативно позначається на ситуації у вуглевидобувній галузі.

"Оскільки ТЕС майже не працюють, на їх складах накопичується вугілля в значно більших, ніж необхідно для проходження ОЗП, обсягах. Так, за листопад 2019 року склад вугілля на ТЕС виріс майже на 85%, до 2.3 млн тонн, до кінця грудня складу збільшиться до 3.3 млн тонн. Як наслідок, ТЕС не мають можливості платити шахтарям за поставлене вугілля – воно "мертвим вантажем" лежить на складі. За таких обставин вже в кінці грудня будуть змушені вийти в простій майже 50 тис. українських шахтарів", – прогнозують автори звернення.

На їх думку, така політика веде до катастрофи в українській енергетиці, загрожує незалежності країни та її безпеці в цілому. Все це відбувається через продовження імпорту електроенергії з РФ і Білорусі. Тому енергетики звернулися до керівництва держави із закликом зупинити імпорт.

"З метою забезпечення енергетичної незалежності та недопущення розвалу ОЕС України, підприємства теплової генерації України звертаються до президента, прем'єр-міністра та РНБОУ з проханням зупинити імпорт електроенергії з Російської Федерації та Республіки Білорусь", – наголошується у зверненні.

Лист підписано керівниками найбільших енергогенеруючих компаній – Донбасенерго, Центренерго, ДТЕК, Технова та інші.

Нагадаємо, 11 жовтня президент України Володимир Зеленський заявив – він не знав, що прийняті за ініціативою Геруса зміни в закон про ядерну енергетику дозволили відновити комерційний імпорт електроенергії з РФ. Президент зазначив, що необхідно розібратися з імпортом електроенергії з Росії.

18 вересня Верховна рада прийняла закон "Про внесення змін до деяких законів України у сфері використання ядерної енергії", в який глава енергетичного комітету парламенту Андрій Герус вніс правку – дозволити закуповувати імпортну електроенергію. За словами Геруса, імпорт повинен був здійснюватися з Білорусі.

Однак з 1 жовтня розпочалося постачання електроенергії з Росії в режимі імпорту. За першу половину жовтня імпорт електроенергії з Росії виріс майже в два рази – з 2,4 млн кВт-год до 4,5 млн кВт-ч в добу. На початку листопада він збільшився в порівнянні з середньодобовим показником за жовтень в 3 рази – до 12 млн кВт-год/добу.