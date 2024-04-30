Энергокомитет Рады обсудил внедрение на газовом рынке биржевой торговли

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт комитета Верховной рады по энергетике и жилищно-коммунальным услугам.

В сообщении отмечается, что первый заместитель Председателя Комитета – руководитель рабочей группы Алексей Кучеренко, открывая заседание, напомнил основные принципы функционирования рынка природного газа, определенные соответствующим Законом.

"По его мнению, меры, которые повысят ликвидность рынка природного газа, в частности, введение биржевой торговли и использование присущих ей инструментов, для Украины крайне актуальны. Алексей Кучеренко предложил перейти к обсуждению этого вопроса и попытаться определить оптимальные подходы к развитию биржевой торговли природным газом Украине с учетом лучших европейских практик, удовлетворяющих интересы всех участников рынка", - говорится в сообщении комитета.

В ходе заседания представитель Министерства финансов Украины Жанна Триндюк также отметила важность биржевой торговли и сообщила, что маржинальные и средневзвешенные цены на природный газ используются Министерством финансов для работы при расчетах, связанных с ценой на газ.

В то же время, бывший министр энергетики и глава Офиса Энергетического Сообщества в Украине Алексей Оржель добавил, что украинскому рынку газа нужна дальнейшая интеграция в европейский. Этому будет способствовать развитие прозрачной биржевой торговли, позволяющей формировать объективные ценовые индикативы.

Кроме того, он отметил, что есть европейские инвесторы, желающие вкладывать средства в добычу газа в Украине, однако они также хотят иметь уверенность о возможности экспорта газа. По его мнению, таким инвесторам нужно помогать, ведь тогда Украина сможет заменить российский газ на европейском рынке.

В свою очередь Артем Петренко, представитель Ассоциации газодобывающих компаний Украины, отметил, что компании, являющиеся участниками Ассоциации, поддерживают развитие биржевой торговли природным газом и необходимость развития клиринга на рынке природного газа.

Ранее бывший министр энергетики Сергей Ермилов заявлял, что из-за отсутствия свободного рынка газа в Украине в первую очередь страдают потребители.