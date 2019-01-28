"Енергоатом" намагається темою "Роттердам+" відволікти увагу від своїх закупівель, - експерт

Ілюстративне фото (webscreenshot google.com.ua/maps)

Експерт припускає, що АМКУ прийме негативне рішення за заявою "Енергоатому"

Заперечуючи в Антимонопольному комітеті України можливе порушення законодавства про захист економічної конкуренції шляхом впровадження формули "Роттердам+" керівництво ДП НАЕК "Енергоатом" відволікає увагу від своїх тендерів. Таку думку висловив експерт з питань енергетики Українського інституту майбутнього Адріан Прокіп, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Facebook.

"Поява заяви чомусь співпала з розслідуванням програми "Схеми" про можливе залучення чеської Skoda JS (та, що з російськими вухами) до будівництва реакторів для ХАЕС. Ця ж Skoda JS фігурує у корупційній справі, яка стосується тендерів "Енергоатому", - зазначив Прокіп.

Експерт назвав три причини, з яких заява "Енергоатому" ставить компанію в трохи "комічну ситуацію":

"1. Учасник, у якого більше 50% ринку, судиться з антимонопольним відомством з приводу механізму індикативного ціноутворення, який використовують інші гравці, у яких 30% ринку.



2. Судяться з антимонопольним відомством, яке в 2015 році рекомендувало і ледь не вимагало розробити порядок формування граничної ціни на підставі витрат генеруючих компаній (АМКУ надав НКРЕКП рекомендації від 17.09.2015 р. №12-рк розробити і затвердити порядок формування прогнозованої оптової ринкової ціни). У відповідь НКРЕКП затвердила Порядок формування прогнозованої оптової ринкової ціни електричної енергії (а АМКУ і Державна регуляторна служба, в свою чергу, дружно погодили методику). Ту, яка в народі відома як "Роттердам+". Тобто, скаржимося в АМКУ на "Роттердам+", який був узгоджений тим же керівником АМКУ три роки тому.

3. Заяву подали майже через три роки після того, як "Роттердам+" запрацював. І за півроку до того, як він буде замінений ринковими механізмами ціноутворення. Ну так, краще пізно, ніж ніколи", - зазначає Прокіп.

Прокіп припускає, що АМКУ прийме негативне рішення за заявою "Енергоатому".

"Очевидно, рішення АМКУ щодо цієї заяви буде негативним. Безпосередньо атомна та теплова генерація не конкурують. Маневрові потужності теплової генерації доповнюють атомну", - зазначив експерт.

Він також підкреслив, що найближчим часом ситуацію в енергетичній галузі відрегулює сам ринок.

"Зрозуміло, що "Енергоатом" незадоволений поточним рівнем фінансування. Але при чому тут "Роттердам+" і АМКУ? У НКРЕКП вважають, що "запити" атомників завищені, необгрунтовані. Керівництво "Енергоатому" вважає інакше. Але ринок незабаром все розставить на місця. За оцінками УІБ, у разі переходу на нову модель ринку "Енергоатом" зможе істотно поліпшити власне фінансування. Але це відбудеться не за рахунок теплової генерації, а за рахунок підвищення цін для споживачів", - додав Прокіп.

Як повідомлялося, ДП НАЕК "Енергоатом" направило до Антимонопольного комітету України заяву про можливе порушення законодавства про захист економічної конкуренції шляхом впровадження формули "Роттердам+". Раніше журналісти програми "Схеми" заявили, що до будівництва третього і четвертого енергоблоків Хмельницької АЕС уряд залучить чеську компанію Skoda JS, підконтрольну російській енергетичній корпорації "Газпром". Кошторис проекту складає близько 70 млрд гривень.

За даними "Схем", компанія Skoda JS фігурує у справі НАБУ, яке розслідує покупку керівництвом "Енергоатому" комплектуючих за завищеними на 20% цінами і перерахування отриманих коштів на рахунки офшорної панамської компанії.

Фото: facebook.com/aprokip