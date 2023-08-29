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"Энергоатом" хочет найти источник для выплаты 17 млрд грн долга, - Котин

Вторник 29 августа 2023 19:05
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"Энергоатом" хочет найти источник для выплаты 17 млрд грн долга, - Котин Фото: "Энергоатом" хочет найти источник для выплаты 17 млрд грн долга (УНИАН)
Автор: Юлия Бойко

Компания "Энергоатом" имеет дефицит 17 млрд грн для выплаты долга на рынке электроэнергии и должен найти источник финансирования, чтобы погасить соответствующую задолженность.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram компании.

Как сообщает пресс-служба компании, об этом заявил президент "Энергоатома" Петр Котин в начале рабочего совещания сегодня, 29 августа.

В частности, Котин обозначил два основных проблемных вопроса для работы компании: несбалансированность модели ПСО, по которой Энергоатом на сегодняшний день имеет задолженность, однако нет источника для ее погашения, а также неутвержденный финансовый план.

"Имеем задолженность по выполнению ПСО, для погашения которой, к сожалению, на сегодняшний день у нас нет источников. И даже если выработка электроэнергии будет на высоком уровне, как мы и планируем, мы все равно до конца года останемся с долгом в 17 млрд грн" , - сказал руководитель "Энергоатома".

При этом он отметил, что по итогам сегодняшнего заседания должно быть четкое понимание того, что компании нужно сделать для погашения этой задолженности до конца года.

Как сообщалось, президент "Энергоатома" Петр Котин 17 августа заявил, что компания планирует начать в сентябре процесс погашения долгов перед поставщиками электроэнергии для населения и планирует завершить этот процесс до конца года.

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