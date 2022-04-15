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Енергетики заживили основну підстанцію Ірпеня, - Міненерго

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П'ятниця 15 квітня 2022 15:39
Енергетики заживили основну підстанцію Ірпеня, - Міненерго Фото: енергетики заживили основну підстанцію Ірпеня (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Артем Горовенко

Енергетики ДТЕК відновили роботу ключової підстанції Ірпеня, від якої живиться переважна більшість споживачів міста.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра енергетики Германа Галущенка у Facebook.

"Тепер, коли міста звільнено від загарбників, відновлення електропостачання піде значно швидше. З 8 квітня в Ірпінському районі було відновлено понад половину мереж 10 кВ. Кілька годин тому було підключено ключову ірпінську підстанцію, від якої живиться переважна більшість споживачів міста", - сказав він.

Галущенко подякував за роботу місцевому обленерго - "ДТЕК Київські регіональні електромережі".

"Ми поспілкувалися з представниками місцевого обленерго. Фахівці компанії (ДТЕК, - ред.) відновлювали лінії електропередач навіть під обстрілами, ризикуючи своїм життям. Це було вкрай важливо для всіх, хто переховувався в підвалах від російських катів", - зазначив Галущенко.

Міністр також повідомив, що наразі тривають роботи з відновлення розподільних мереж і в першу чергу відбувається заживлення об‘єктів критичної інфраструктури.

Також він висловив подяку західним партнерам України, за надане обладнання для ремонту електромереж.

"Я дуже вдячний нашим міжнародним партнерам, адже зараз ми отримуємо від них багато допомоги - обладнання, кабелі тощо. В тому числі і завдяки цій допомозі наші енергетики зможуть у найкоротші терміни відновити мережі і повернути світло у домівки українців", - підсумував Галущенко.

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