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Енергетики разом із ЗСУ повернули світло ще для 46 тисяч родин, - ДТЕК

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Неділя 31 липня 2022 15:31
Енергетики разом із ЗСУ повернули світло ще для 46 тисяч родин, - ДТЕК Фото: енергетики разом із ЗСУ повернули світло ще для 46 тисяч родин (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Мороз

За минулу добу, 30 липня, енергетики ДТЕК повернули світло у понад 46 тисяч домівок у Донецькій та Дніпропетровській області.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на сайт компанії.

Відтак аварійно-ремонтні бригади повернули світло до 35 населених пунктів Донецької області. Знову отримують електропостачання 44 тисячі домогосподарств у Покровському, Бахмутському та Краматорському районах.

"Левова частка відновлень - у Бахмутському районі. З дозволу військових енергетикам вдалося знову заживити 20,1 тисяч домогосподарств Торецької громади та 19,6 тисяч домогосподарств Бахмутської громади, що постійно страждають від обстрілів. Фахівці енергокомпанії також працювали над відновленнями у Костянтинівській, Слов’янській, Селидівській, Авдіївській та Мар’їнській громадах", - повідомили в ДТЕК.

Також енергетики відновили роботу електромереж у Нікопольському районі Дніпропетровської області. Знову зі світлом 1,6 тисячі родин у 2 населених пунктах, де електромережі були пошкоджені ворожим обстрілом напередодні.

Без електропостачання лишають 339 населених пунктів Донецької області. Найскладніші напрямки - Слов’янський, Авдіївський, Мар’їнський, Торецький, Бахмутський. Енергетики чекають на дозвіл від Збройних сил України, щоб розпочати ремонти.

Нагадаємо, компанії ДТЕК, "Укренерго", "Центренерго" та "Укрзалізниця" запустили проект "Герої енергетичного фронту" для вшанування праці енергетиків. На сайті зібрано та опубліковано історії енергетиків, які продовжують героїчно працювати в умовах війни.

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