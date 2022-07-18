ua ru
Пн, 18 липня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Енергетики разом із ЗСУ повернули світло для 93 тисяч родин, - ДТЕК

Новость на русском →
Понеділок 18 липня 2022 15:03
Енергетики разом із ЗСУ повернули світло для 93 тисяч родин, - ДТЕК Фото: енергетики разом із ЗСУ повернули світло для 93 тисяч родин (dtek com)
Автор: Ілона Свиридова

За минулий тиждень (11-17 липня) енергетики ДТЕК повернули світло 93 тисячам родин, що лишилися без електропостачання через обстріли російських окупантів у Донецькій та Дніпропетровській областях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт компанії.

Зокрема на Донеччині електромонтери ДТЕК відновили електропостачання для понад 88 тисячам споживачів у 120 населених пунктах Бахмутського, Краматорського та Покровського районів.

"У значну частину будинків світло доводиться повертати мало не щодня через масовані артилерійські та авіаобстріли", - повідомили в ДТЕК.

Регулярних обстрілів та руйнувань електроінфраструктури зазнає також Дніпропетровщина. На минулому тижні енергетикам доводилося 5 разів відновлювати роботу електромереж Нікопольського району.

Всього за тиждень енергетики відновили електропостачання 4,5 тисячам родин у 20 населених пунктах Дніпропетровської області.

Нагадаємо, компанії ДТЕК, "Укренерго", "Центренерго" та "Укрзалізниця" запустили проект "Герої енергетичного фронту" для вшанування праці енергетиків. На сайті https://energy-heroes.com.ua/ зібрано та опубліковано історії енергетиків, які продовжують героїчно працювати в умовах війни.

Читайте РБК-Україна в Google News
ДТЕК Електроенергія
NEWS
ЗСУ ліквідували ще 150 окупантів: названі нові втрати Росії в Україні
ЗСУ ліквідували ще 150 окупантів: названі нові втрати Росії в Україні
DAILY
Війна на виснаження. Чи вистачить Росії солдатів і техніки на авантюру Путіна
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Війна на виснаження. Чи вистачить Росії солдатів і техніки на авантюру Путіна