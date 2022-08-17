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Енергетики повернули світло ще для 7 тисяч родин у Донецькій області, - ДТЕК

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Середа 17 серпня 2022 13:34
Енергетики повернули світло ще для 7 тисяч родин у Донецькій області, - ДТЕК Фото: енергетики повернули світло ще для 7 тисяч родин у Донецькій області (Віталій Ноач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Мороз

За минулу добу енергетики компанії ДТЕК разом зі Збройними силами України відновили електропостачання для понад 7 тисяч родин в 12 прифронтових населених пунктах Донецької області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт компанії.

"Вже другий день поспіль енергетикам вдається отримати доступ на проведення робіт та виконати ремонти низки зруйнованих обстрілами мереж у Бахмутській громаді. Тут світло повернулось у домівки понад 2 тисяч родин. Наразі це один із найважчих напрямків, що страждає від постійних та масованих обстрілів. Ще один складний напрямок - Слов’янський. Однак енергетики змогли вчора відремонтувати ряд пошкоджень та повернути світло для понад 2 тисяч домогосподарств Слов’янської громади. Крім того, учора проведені ремонти у Краматорській, Мар’їнській та Торецькій громадах", - зазначили в компанії.

Вночі обстрілів вчергове зазнав Нікопольський район Дніпропетровської області. Було пошкоджено електрообладнання та лінії електропередачі.

"Аварійні бригади ДТЕК Дніпровські електромережі оперативно провели роботу з їх відновлення щойно отримали дозвіл на виконання ремонтів від військових. За добу енергетикам вдалося відновити електропостачання у 4 населених пунктах Дніпропетровської області, повернувши світло у 4 691 оселю жителів, що були знеструмлені через бойові дії", - повідомили в енергокомпанії.

Нагадаємо, компанії ДТЕК, "Укренерго", "Центренерго" та "Укрзалізниця" запустили проект "Герої енергетичного фронту" для вшанування праці енергетиків. На сайті проекту зібрано та опубліковано історії енергетиків, які продовжують героїчно працювати в умовах війни.

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Донецька область Електроенергія
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