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Енергетики повернули світло ще 16 тисячам сімей у Київській та Донецькій областях, - ДТЕК

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Вівторок 15 березня 2022 14:56
Енергетики повернули світло ще 16 тисячам сімей у Київській та Донецькій областях, - ДТЕК Фото: енергетики повернули світло ще 16 тисячам сімей у Київській та Донецькій областях (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Артем Горовенко

За добу, 14 березня, аварійні бригади ДТЕК спільно з ЗСУ повернули світло в 16200 будинків в 61 населеному пункті Донецької та Київської областей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК в Facebook.

"За 14 березня аварійні бригади ДТЕК Київські регіональні електромережі повністю або частково повернули світло для 10 тисяч сімей, які проживають у 46 населених пунктах Києво-Святошинського, Бориспільського, Макарівського та Ставищенського районів Київської області", - повідомляють у ДТЕК.

У Донецькій області вдалося відновити електропостачання для 6 200 тисяч сімей у Костянтинівському, Ясинуватському, Мар'їнському, Лиманському, Бахмутському та Покровському районах.

"Також вдалося відновити подачу світла у Святогірську Лавру, постраждалу від авіаудару 12 березня. Наші фахівці відновили роботу всіх підстанцій, що живлять місто Святогірськ і саму Лавру", - підкреслили в компанії.

Складна ситуація продовжує зберігатися в Маріуполі. Вже понад тиждень все місто повністю залишається без світла через пошкодження ліній живлення міста і високовольтної підстанції НЕК "Укренерго".

Через регулярні обстріли й повної блокади міста ремонтні бригади не мають можливості відновити роботу мереж, що живлять місто.

"Зараз наші фахівці продовжують аварійно відновлювальні роботи. Ситуація ускладнена активними бойовими діями в Київському та Донецькому регіонах. Аварійні бригади безперервно працюють вже 19 діб, щоб оперативно відновлювати електропостачання населених пунктів, які постраждали через бойові дії", - зазначають у ДТЕК.

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ДТЕК Київська область
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