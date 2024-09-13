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Энергетики вернули свет в 98 населенных пунктов после непогоды, - ДТЭК

Пятница 13 сентября 2024 16:46
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Энергетики вернули свет в 98 населенных пунктов после непогоды, - ДТЭК Фото: энергетики вернули свет в 98 населенных пунктов после непогоды (Getty Images)
Автор: Александр Мороз

Энергетики ДТЭК вернули свет более 17 тысяч семей в 98 населенных пунктах Одесской и Днепропетровской областей, которые были без электричества из-за непогоды.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ДТЭК.

В частности, они возобновили электроснабжение после непогоды, которая прошла в Одесской области в ночь на 12 сентября. Ремонтные бригады починили 15 воздушных линий, возобновили работу 361 трансформаторной подстанции и вернули электроснабжение для 15 тысяч семей в 81 населенном пункте.

Так, в Днепропетровской области сильный ветер обесточил 2369 семей в 17 населенных пунктах. В восстановительные работы были привлечены 12 бригад энергетиков. Они возобновили работу 68 трансформаторных подстанций и 8 линий электропередач.

Всего на этой неделе энергетики ДТЭК в Одесской и Днепропетровской областях возобновили работу 429 трансформаторных подстанций и 23 воздушных линий, вернув свет для почти 17,5 тысяч семей в 98 населенных пунктах.

Напомним, в августе энергетики ДТЭК Рината Ахметова вернули свет в дома 714 тысяч семей, которые были без электричества из-за обстрелов.

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ДТЭК Днепропетровская область Электроэнергия
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