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Энергетики вернули свет для 40 тысяч семей в Донецкой области, - ДТЭК

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Пятница 06 января 2023 15:42
Энергетики вернули свет для 40 тысяч семей в Донецкой области, - ДТЭК Фото: энергетики вернули свет для 40 тысяч семей в Донецкой области (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Юлия Бойко

За 5 и 6 января энергетики ДТЭК возобновили электроснабжение почти для 40 тысяч семей в Донецкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение компании.

Возобновлено электроснабжение в 36 населенных пунктах, обесточенных из-за обстрелов российских кафиров.

"Пока в Донецкой области остаются без света 97 населенных пунктов, где специалисты энергокомпании не имеют доступа к проведению работ. Энергетики обязательно вернут свет всем жителям области, как только получат разрешение на проведение работ от Вооруженных сил Украины", - отмечается в сообщении.

Кроме того, на Днепропетровщине за двое суток энергетики ДТЭК возобновили энергоснабжение 1,5 тысяч семей в 3 населенных пунктах.

Напомним, с октября россия массово атакует объекты энергетической инфраструктуры. Были разрушены электростанции и узловые подстанции.

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Электроэнергия Донецкая область
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