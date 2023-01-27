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Энергетики за двое суток вернули свет для 32 тысяч семей в Донецкой области, - ДТЭК

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Пятница 27 января 2023 20:09
Энергетики за двое суток вернули свет для 32 тысяч семей в Донецкой области, - ДТЭК Фото: энергетики за двое суток вернули свет для 32 тысяч семей в Донецкой области (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Новиков

За двое суток энергетики ДТЭК возобновили электроснабжение почти для 32 тысяч семей в 18 населенных пунктах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт компании.

За 25 и 26 января энергетики возобновили электропитание более 32 тысяч семей в 18 населенных пунктах Донецкой области, обесточенных из-за боевых действий в регионе.

"Несмотря на обострение ситуации в области, энергетикам удалось получить разрешение военных на проведение ряда работ и возобновить электроснабжение более 32 тысяч семей. Пока обесточенными остаются 99 населенных пунктов, где специалисты энергокомпании не имеют доступа к проведению работ", - отмечается в сообщении компании.

Напомним, с октября Россия начала регулярно совершать террористические ракетные атаки по объектам энергетической инфраструктуры.

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Донецкая область ДТЭК
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