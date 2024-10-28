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Энергетики ДТЭК снова попали под обстрел в Днепропетровской области

Понедельник 28 октября 2024 15:14
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Энергетики ДТЭК снова попали под обстрел в Днепропетровской области Фото: энергетики ДТЭК снова попали под обстрел в Днепропетровской области
Автор: Александр Мороз

В Днепропетровской области ремонтная бригада компании ДТЭК попала под вражеский обстрел во время проведения работ на воздушной линии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

"Бригада ДТЭК Днепровские электросети выполняла работы на воздушной линии в населенном пункте, приближенном к линии фронта, когда начался артобстрел. Один из снарядов прилетел рядом с бригадным автомобилем. Поврежден кузов и лобовое стекло. К счастью, энергетики успели укрыться и остались невредимыми" - говорится в нем.

Отмечается, что компания работает в соответствии со специальной разрешительной процедурой выполнения работ для того, чтобы максимально обезопасить работников. Аварийные бригады приступают к возобновлению сети только после того, как получают разрешение от Вооруженных сил Украины и Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. Кроме того, энергетики работают в специальных касках и бронежилетах.

Однако враг не прекращает атаки региона, что часто не дает времени аварийной бригаде перебраться в безопасное место.

Тем не менее, энергетики Днепропетровской области продолжают работать, чтобы у жителей области было светло. В течение прошлой недели энергетики ДТЭК возобновили электроснабжение для более чем 100 тысяч семей региона, оставшихся без света из-за вражеских обстрелов. Электричество вернули в 51 населенный пункт, полностью или частично обесточенный.

Напомним, на прошлой неделе энергетики ДТЭК Рината Ахметова вернули свет 47,5 тысячи семей в 80 населенных пунктах, оставшихся без электроснабжения из-за обстрелов в Донецкой и Днепропетровской областях.

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ДТЭК Днепропетровская область
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