ua ru
Ср, 03 серпня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Енергетики ДТЕК повернули світло для 12 тисяч родин у Донецькій області

Новость на русском →
Середа 03 серпня 2022 17:16
Енергетики ДТЕК повернули світло для 12 тисяч родин у Донецькій області Фото: енергетики ДТЕК повернули світло для 12 тисяч родин у Донецькій області (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Артем Горовенко

За минулу добу енергетики компанії ДТЕК разом з військовими ЗСУ відремонтували електромережі, та повернули світло 12 тисячам родин у 14 населених пунктах Донецькій області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

"Найбільше домогосподарств вдалося заживити у Торецькій громаді - роботи тут ведуться чи не щоденно, щойно дозволяє ситуація. Знову зі світлом тут 5,1 тисяча родин. Енергетикам вдалося виконати роботи й в інших громадах, що піддаються постійним та масованим обстрілам. Зокрема, у Слов’янській громаді відновлене електропостачання 4,5 тисяч домогосподарств", - повідомили в ДТЕК.

У Торецькій громаді, частина жителів була без світла понад 2 тижні через активні бойові дії і відсутність можливості відремонтувати електромережі.
На сьогодні без світла залишаються 336 населених пунктів Донецької області. Найскладніші напрямки - Слов’янський, Авдіївський, Мар’їнський, Торецький, Бахмутський.

"Енергетики обов’язково повернуть світло всім жителям області, щойно отримають дозвіл на проведення робіт від Збройних Сил України. Фахівці ДТЕК Донецькі електромережі безперервно працюють вже 161 добу та відновлюють обладнання та лінії знову й знову, щойно це стає можливим", - повідомили в компанії.

Нагадаємо, компанії ДТЕК, "Укренерго", "Центренерго" та "Укрзалізниця" запустили проект "Герої енергетичного фронту" для вшанування праці енергетиків. На сайті проекту зібрано та опубліковано історії енергетиків, які продовжують героїчно працювати в умовах війни.

Читайте РБК-Україна в Google News
Донецька область
NEWS
Карта війни в Україні від британської розвідки: ситуація на фронтах на 3 серпня
Карта війни в Україні від британської розвідки: ситуація на фронтах на 3 серпня
DAILY
Михайло Самусь: Угруповання росіян на двох напрямках фактично вже в оточенні
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Михайло Самусь: Угруповання росіян на двох напрямках фактично вже в оточенні