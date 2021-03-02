"Електроважмаш" повністю погасив борги по заробітній платі
На харківському "Електротяжмаші" 2 березня відбулося повне погашення заборгованості по заробітній платі. Обсяг виплат склав понад 40 млн грн.
Про це повідомили у Фонді держмайна, в управлінні якого перебуває завод.
Повідомляється, що на цей час на "Електроважмаші" реалізується програма стабілізації діяльності та виводу підприємства з кризи, пов'язаної з відсутністю обігових коштів.
Серед заходів стабілізації - досягнення домовленостей про реструктуризацію кредитів, залучення обігових засобів і підвищення маржинального прибутку за основними видами продукції.
"Завод має всі можливості для нормального існування, щоб у людей була робота і справедлива, своєчасна зарплата. Єдина причина важкого стану заводу - повна відсутність обігових коштів для закупівлі сировини. Але залучити необхідні кошти виключно через традиційні банківські інструменти складно через наявні історичні дефолти. Тому менеджмент працює з замовниками для поліпшення платіжної дисципліни і звертається за фіндопомогою до інших підприємств. Остаточне рішення ситуації займе ще якийсь час, але будемо сподіватися, що ця затримка у виплаті зарплат була останньою", - коментує ситуацію заступник голови Фонду держмайна Денис Кудін.
В найближчі два місяці ЕТМ отримає 340 млн гривень від індексації на постачання продукції "Укргідроенерго" за 2018-2020 роки.
Крім того, ЕТМ вперше за останні 5 років проходить сертифікацію "Укрзалізниці", що дозволить заводу взяти участь у програмі оновлення та модернізації основного складу. Нещодавно на Канівській ГЕС було введено агрегат виробництва "Електроважмашу", величина контракту склала 50 млн грн.
Нагадаємо, "Електроважмаш" виготовляє агрегати для АЕС, ТЕС, ГЕС, електродвигуни для транспорту і промисловості.
Крім українських електростанцій, генератори харківського виробництва використовуються на електростанціях у країнах СНД і ЄС, а також країнах Азії.