"Електроважмаш" повністю погасив борги по заробітній платі

Про це повідомили у Фонді держмайна , в управлінні якого перебуває завод.

Повідомляється, що на цей час на "Електроважмаші" реалізується програма стабілізації діяльності та виводу підприємства з кризи, пов'язаної з відсутністю обігових коштів.

Серед заходів стабілізації - досягнення домовленостей про реструктуризацію кредитів, залучення обігових засобів і підвищення маржинального прибутку за основними видами продукції.

"Завод має всі можливості для нормального існування, щоб у людей була робота і справедлива, своєчасна зарплата. Єдина причина важкого стану заводу - повна відсутність обігових коштів для закупівлі сировини. Але залучити необхідні кошти виключно через традиційні банківські інструменти складно через наявні історичні дефолти. Тому менеджмент працює з замовниками для поліпшення платіжної дисципліни і звертається за фіндопомогою до інших підприємств. Остаточне рішення ситуації займе ще якийсь час, але будемо сподіватися, що ця затримка у виплаті зарплат була останньою", - коментує ситуацію заступник голови Фонду держмайна Денис Кудін.

В найближчі два місяці ЕТМ отримає 340 млн гривень від індексації на постачання продукції "Укргідроенерго" за 2018-2020 роки.

Крім того, ЕТМ вперше за останні 5 років проходить сертифікацію "Укрзалізниці", що дозволить заводу взяти участь у програмі оновлення та модернізації основного складу. Нещодавно на Канівській ГЕС було введено агрегат виробництва "Електроважмашу", величина контракту склала 50 млн грн.