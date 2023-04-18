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Электростанции не смогут производить электроэнергию без повышения тарифа для населения, - эксперт

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Вторник 18 апреля 2023 13:24
Электростанции не смогут производить электроэнергию без повышения тарифа для населения, - эксперт Фото: электростанции не смогут производить электроэнергию без повышения тарифа для населения (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Новиков

Пересмотр тарифа на электроэнергию для населения позволит обеспечить энергетические компании необходимыми для производства электричества средствами в условиях разрушений инфраструктуры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на члена Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) Ольгу Бабий.

По ее словам, сейчас стоимость электроэнергии для промышленных потребителей и бизнеса составляет 6 гривен за кВт/ч. Однако она заверила, что тариф для населения не будет столь велик.

"Ключевой фактор, ради чего происходят эти процессы - это наличие денег для того, чтобы электроэнергия могла производиться. Она не производится из воздуха. Это топливо, это заработная плата людей", - подчеркнула Бабий.

В НКРЭКУ добавили, что решение о пересмотре тарифа для населения будет озвучено в конце апреля или в мае.

Ранее министр энергетики Герман Галущенко заявлял, что около 50% энергетической инфраструктуры пострадали от обстрелов.

Также премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявлял, что из-за постоянных ракетных обстрелов РФ повреждено почти два десятка энергоблоков украинских теплоэлектростанций. По его словам, Украина временно потеряла 44% атомной генерации, 75% мощности ТЭС и 33% блочных ТЭЦ.

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