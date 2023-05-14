Электронное направление к врачу: в каком случае не нужно и на какие услуги выдается
Есть ряд медицинских специалистов, к которым электронное направление не требуется. При этом оно необходимо не только для посещения "узкого" специалиста, но и для определенного перечня медицинских обследований.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Уряд online.
Так, можно попасть на прием к некоторым врачам-специалистам без направления. Это, в частности:
- гинеколог;
- психиатр;
- стоматолог;
- нарколог;
- фтизиатр.
"Также без направления можно обратиться к врачу, у которого вы находитесь под контролем для лечения от хронических заболеваний", - говорится в сообщении.
Отмечается, что кроме направления на консультацию к врачу-специалисту можно получить е-направление на визуализацию. А именно:
- рентген;
- УЗИ;
- МРТ и т.п.;
- лабораторная диагностика.
Важно, что электронные направления могут выписывать как врачи первичной помощи, так и врачи-специалисты.
"Е-направление выписывает тот врач, который принимает решение о необходимости провести дополнительные обследования - консультации, лабораторные исследования и т.д.", - добавили в разъяснении.
Что является подтверждением для получения е-направления?
После того, как врач сформирует е-направление, пациент получит смс с кодом этого направления на свой телефон - этот код и является основным подтверждением получения е-направления. А если телефон отсутствует, то врач должен распечатать направление.
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