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Электронное направление к врачу: в каком случае не нужно и на какие услуги выдается

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Украина, Воскресенье 14 мая 2023 23:20
Электронное направление к врачу: в каком случае не нужно и на какие услуги выдается Фото: в каком случае е-направление к врачу не требуется и на какие услуги выдается (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Есть ряд медицинских специалистов, к которым электронное направление не требуется. При этом оно необходимо не только для посещения "узкого" специалиста, но и для определенного перечня медицинских обследований.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Уряд online.

Так, можно попасть на прием к некоторым врачам-специалистам без направления. Это, в частности:

  • гинеколог;
  • психиатр;
  • стоматолог;
  • нарколог;
  • фтизиатр.

"Также без направления можно обратиться к врачу, у которого вы находитесь под контролем для лечения от хронических заболеваний", - говорится в сообщении.

Отмечается, что кроме направления на консультацию к врачу-специалисту можно получить е-направление на визуализацию. А именно:

  • рентген;
  • УЗИ;
  • МРТ и т.п.;
  • лабораторная диагностика.

Важно, что электронные направления могут выписывать как врачи первичной помощи, так и врачи-специалисты.

"Е-направление выписывает тот врач, который принимает решение о необходимости провести дополнительные обследования - консультации, лабораторные исследования и т.д.", - добавили в разъяснении.

Что является подтверждением для получения е-направления?

После того, как врач сформирует е-направление, пациент получит смс с кодом этого направления на свой телефон - этот код и является основным подтверждением получения е-направления. А если телефон отсутствует, то врач должен распечатать направление.

Ранее РБК-Украина рассказывало, как можно заключить декларацию с семейным врачом во время войны.

Также в Минздраве дали разъяснение о том, кому должны делать бесплатно тесты на коронавирус.

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