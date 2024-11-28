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Электрический Range Rover полностью рассекретили на официальных фотографиях

Четверг 28 ноября 2024 18:34
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Электрический Range Rover полностью рассекретили на официальных фотографиях Фото: Range Rover полностью рассекретили на официальных фотографиях (media.landrover.com)
Автор: Константин Широкун

Электрический Range Rover полностью раскрыл свой облик на официальных фотографиях. Перед премьерой Range Rover Electric испытали в жарком климате ОАЭ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

Фотографии новинки были сделаны в пустыне ОАЭ во время испытаний Range Rover Electric в жарком климате – температура за бортом доходила до +50 градусов Цельсия. Зимние тесты прошли в Швеции весной при -40 градусов.

Электрический Range Rover полностью рассекретили на официальных фотографиях

Судя по фото, у Range Rover Electric заглушка на месте радиаторной решетки с небольшими горизонтальными прорезями, а сзади отсутствуют парни выхлопной системы. По бокам за передними арками расположены U-образные элементы серебристого цвета, узкие хромированные вставки есть сзади под третьими стойками.

Известно, что электрический Range Rover основан на платформе MLA. У электровнедорожника будет 800-вольтовая электросистема, а технические характеристики вполне сопоставимы с Range Rover с V8 под капотом. То есть ожидается отдача на уровне 600 лошадиных сил и разгон с места до сотни за 4,5 секунды.

Электрический Range Rover полностью рассекретили на официальных фотографиях

Ранее сообщалось, что электромобиль получит активную систему шумоподавления, а также сможет преодолевать брод глубиной до 850 миллиметров. Производство Range Rover Electric организуют на заводе JLR в британском Солихалле, где собирают все модификации Range Rover.

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