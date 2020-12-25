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Електоральний ривок "Батьківщини" - свідчення запиту на професіоналізм, - експерт

Київ, П'ятниця 25 грудня 2020 15:08
Електоральний ривок "Батьківщини" - свідчення запиту на професіоналізм, - експерт
Фото: Юлія Тимошенко (ba.org.ua)
Автор: РБК-Україна

Українці хочуть бачити на чолі влади фахівців із чітким планом дій, успішним попереднім досвідом управління та надійною професійною командою.

Про це заявила політичний експерт Олександра Решмеділова в ефірі "Україна24".

"Ми бачимо по всіх соціологіях, що сьогодні є запит на професійність кадрів, які не будуть демонструвати розгубленість, вагатися в певних моментах. А це можливо лише коли за плечима є певні досягнення та досвід", - вважає Решмеділова.

Саме усвідомленням громадян, що впоратися із епідемією та економічною кризою сьогодні здатен лише компетентний лідер, експерт пояснює зростання рівня підтримки "Батьківщини" Юлії Тимошенко, зафіксоване останнім опитуванням.

Нагадаємо, згідно з грудневими соціологічними дослідженнями, найвищу довіру серед українців мають чотири партії.

Дослідження також засвідчило, що за останній час "Батьківщина" на третину збільшила підтримку.

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