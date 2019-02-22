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В Еквадорі стався землетрус магнітудою 7,5

Новини » Надзвичайні події    22.02.2019 - 15:49
В Еквадорі стався землетрус магнітудою 7,5
Ілюстративне фото (Earthquakes.World)

Осередок землетрусу залягав на глибині 132 кілометри

На сході Еквадору, в 115 кілометрах на південний схід від міста Палора, сьогодні вранці, 22 лютого, стався потужний землетрус магнітудою 7,5. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Геологічну службу США.

Підземні поштовхи були зафіксовані сьогодні вранці в 115 кілометрах на південний схід від міста Палора в Еквадорі.

Осередок землетрусу залягав на глибині 132 кілометри. Інформації про можливі жертви і руйнування поки немає.

Приблизно через півгодини в Еквадорі стався ще один землетрус -магнітудою 5,5.

Нагадаємо, раніше в Японії стався землетрус, в результаті чого постраждали 3 людини.

Також повідомлялося, що на півдні Філіппін стався землетрус магнітудою 6,0. Епіцентр підземних поштовхів знаходився в 146 кілометрів від міста Сурігао на острові Мінданао.

Через землетрус в Японії постраждали 3 людини У Туреччині стався землетрус магнітудою 5,1
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