В Еквадорі стався землетрус магнітудою 7,5

Ілюстративне фото (Earthquakes.World)

Осередок землетрусу залягав на глибині 132 кілометри

На сході Еквадору, в 115 кілометрах на південний схід від міста Палора, сьогодні вранці, 22 лютого, стався потужний землетрус магнітудою 7,5. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Геологічну службу США.

Підземні поштовхи були зафіксовані сьогодні вранці в 115 кілометрах на південний схід від міста Палора в Еквадорі.

Осередок землетрусу залягав на глибині 132 кілометри. Інформації про можливі жертви і руйнування поки немає.

Приблизно через півгодини в Еквадорі стався ще один землетрус -магнітудою 5,5.

Нагадаємо, раніше в Японії стався землетрус, в результаті чого постраждали 3 людини.

Також повідомлялося, що на півдні Філіппін стався землетрус магнітудою 6,0. Епіцентр підземних поштовхів знаходився в 146 кілометрів від міста Сурігао на острові Мінданао.