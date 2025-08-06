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Экс-прокурор САП обвинил ее руководство в "сливе" дел и нанесении ущерба на 2,5 млрд грн

Украина, Среда 06 августа 2025 18:38
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Экс-прокурор САП обвинил ее руководство в "сливе" дел и нанесении ущерба на 2,5 млрд грн Фото: экс-прокурор САП Станислав Броневицкий (кадр из видео)
Автор: Сергей Новиков

Руководство САП, как и НАБУ, "сливает" фигурантам уголовных дел информацию о ходе расследования и предстоящих обысках. А в самой прокуратуре распространена практика увольнения неугодных, кумовство, решение политических вопросов на миллионы и незаконное закрытие дел.

Об этом в интервью Hromadske сообщил экс-прокурор САП Станислав Броневицкий, пишет РБК-Украина.

Так, одним из самых вопиющих дел, по мнению Броневицкого, является история незаконного захвата Одесского аэропорта и потери государством миллиардов гривен. В результате из-за руководителей САП, фигурантов освободили от наказания, хотя речь шла о завладении имуществом на 2,5 млрд грн.

"После сделки со следствием контроль за Одесским аэропортом остался за фигурантами уголовного производства. Кстати, чтобы создать проблемы детективу по этому делу, предлагали 3 млн долларов. И еще 3 млн долларов предлагалась за такие же действия в отношении меня, прокурора", - сказал экс-прокурор САП, добавив, что руководитель САП Клименко знал об этом. В итоге прокурор, как и детектив НАБУ был уволен.

Также Броневицкий заявил, что кроме "договорняков" с фигурантами уголовных дел, в руководстве САП, как и в НАБУ, распространена практика "слива" информации подозреваемым.

"2022 год. Война. Программа поставки продовольствия на прифронтовые территории. Их должны были раздать людям (но не раздали - ред). Мы вели это дело. Руководство чуть ли не каждый день спрашивает: "Ну что там, когда вы планируете обыски?" Приезжают детективы на обыск, звонят мне и говорят: мы только что изъяли телефоны с перепиской: "У нас могут быть гости", - говорит Броневицкий.

По его словам, руководство САП, как и НАБУ, "сливало" материалы дел.

"Происходит совещание у руководителя САП. Мы говорим, что готовы сообщать о подозрении и накладывать арест на имущество. Через несколько дней двое подозреваемых, одномоментно после совещания с руководством, но перед подозрениями уже перерегистрировали свое имущество на других", - сказал экс-прокурор.

По мнению Броневицкого, это не первый случай игнорирования руководством САП прокуроров, которые не являются людьми Клименко. Более того, экс-прокурор намекнул что конкурсы в САП фальсифицируются.

"Набор прокуроров вызывает большой знак вопроса. Когда пришел Клименко, четыре приближенных к нему человека среди детективов НАБУ перешли на должности прокуроров САП.по результатам конкурса. Но по странному стечению обстоятельств, трое из этих четырех - это непосредственные подчиненные господина Клименко, когда тот был в НАБУ. Мы же как будто говорим о "независимых конкурсах", - сказал экс-прокурор.

Он добавил, что руководство САП бросило на произвол судьбы других, "не своих" прокуроров, которые ушли на войну.

"Десять прокуроров САП в феврале 2022 года взяли оружие в руки. Некоторые получили ранения. Логично было бы интересоваться этими людьми, их поддерживать. Этого не происходит, люди чувствуют себя брошенными. У тех, кто воюет, глубокая обида на руководство", - отметил экс-прокурор.

Что этому предшествовало

Как сообщалось, руководство НАБУ и САП неоднократно попадали в скандалы со "сливом" материалов расследования фигурантам дел, из-за чего дела на миллиарды гривен так и не были доведены до завершения, а подозреваемым удавалось избежать ответственности.

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